Благоустройство нижней части улицы Советской началось в Кашире

В настоящее время специалисты приступили к подготовительным работам. На строительный объект завезли 10 единиц техники. Директор МКУ «Управление строительства» городского округа Кашира Юрий Головков прибыл на место, где проходит благоустройство. Он встретился с представителем подрядчика, чтобы проверить готовность сил и средств.

В ходе осмотра стало ясно, что подрядная организация успешно согласовывает работы с различными ведомствами округа. Так, для перекрытия дорог на время активной фазы благоустройства необходимо получить разрешение от ГИБДД. Планируется, что проезд будет ограничен через 2-3 дня. С ресурсоснабжающими организациями подрядчик согласовывает схемы направления инженерных сетей.

Этапы работ уже согласованы. Сначала специалисты проведут демонтаж урн, скамеек, знаков и малых архитектурных форм. В дальнейшем нести ответственность за объекты будут сотрудники МБУ «Благоустройство». Второй этап — земляные работы.

В рамках реализации проекта специалисты выполнят благоустройство нижней части улицы Советской, Летнего Сада, сквера имени Пушкина, территории у Каширского краеведческого музея и площади Володарского.

«Объект важный, очень долгожданный, каширяне хотят видеть результат. Поэтому прошу отнестись со всей серьезностью и пониманием значимости этого объекта для города», — обратился к представителю подрядчика Юрий Головков.

Выполнять работы на объекте будет компания «Альянс-4». Ранее подрядчик успешно сотрудничал с разными муниципалитетами Подмосковья. Например, благоустраивал общественные пространства в Луховицах и Жуковском.