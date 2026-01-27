Благоустройство новой набережной у реки Уча в Ивантеевке начали раньше срока

В Ивантеевке стартовали работы по благоустройству территории у реки Уча.

Во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, которая прошла после обновления сквера на Рощинской, жители предложили провести работы по благоустройству территории у реки Уча.

Обращение жителей выполняют: благоустройство проведут ближе к воде. На территории более четырех гектаров появится пространство, где местные жители и гости смогут прогуливаться и приятно проводить время.

Многофункциональное новое пространство предполагает строительство детской площадки, зоны для тихого и спортивного отдыха, отдельную зону для пикников и площадку для выгула собак.

Ключевая деталь проекта — «парящая» тропа. Эффект создадут за счет того, что деревянные настилы длиной около 300 метров поднимут над ландшафтом. В рамках реализации проекта специалисты также реконструируют пешеходный мост через реку. Объект станет более безопасным и удобным.

В настоящее время на объекте работает около 20 специалистов и техника. К работам приступили раньше, чем было запланировано. Сейчас рабочие устанавливают сваи для будущих конструкций, завозят строительные материалы, подготавливают строительную площадку. Специалисты заинтересованы в том, чтобы объект получился долговечным и безопасным.

Работы намерены завершить до сентября 2026 года.