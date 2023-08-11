Благоустройство новой пешеходной зоны продолжается в Подольске

Глава Городского округа Подольск Дмитрий Жариков проконтролировал ход благоустройства новой пешеходной зоны. Для этого глава муниципалитета приехал на место с председателем горсовета Алексеем Никулиным.

В социальных сетях Жариков поделился, что рабочие закончили всю подготовку и установили основания. Сейчас продолжается укладка плитки. Уже закуплен весь материал для благоустройства объекта.

Кроме того, добавил глава муниципалитета, рабочие провели всю электрику, начинается установка освещения. Здесь также будут теневые навесы, чтобы гуляющим горожанам было комфортно в жаркую погоду или в дожди. Малые архитектурные формы изготовили специально для новой пешеходной зоны.

Проект благоустройства зоны для пешеходов реализуется при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.