Благоустройство новой спортивной зоны завершается в парке «Пехорка-лес» в Балашихе

«Благоустройство территории Горенского лесничества мы начали в прошлом году. В этом году создали здесь одну из шести функциональных зон, которые обустраиваем в парках. Новая спортивная зона находится в финальной стадии завершения работ. 1 сентября, в День знаний, футбольное поле будет открыто для всех желающих, а 2 сентября здесь состоится торжественный матч, приуроченный ко Дню города», — уточнил глава ведомства Михаил Хайкин.