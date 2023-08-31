Благоустройство новой спортивной зоны завершается в парке «Пехорка-лес» в Балашихе
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В парке «Пехорка-лес» в Балашихе завершается благоустройство новой спортивной зоны, сообщили в областном Минблаго. Данный парк является продолжением парка культуры и отдыха «Пехорка».
«Благоустройство территории Горенского лесничества мы начали в прошлом году. В этом году создали здесь одну из шести функциональных зон, которые обустраиваем в парках. Новая спортивная зона находится в финальной стадии завершения работ. 1 сентября, в День знаний, футбольное поле будет открыто для всех желающих, а 2 сентября здесь состоится торжественный матч, приуроченный ко Дню города», — уточнил глава ведомства Михаил Хайкин.
В новой спортивной зоне появились тренажеры, футбольное поле с трибунами и беговой дорожкой. Для комфорта и безопасности граждан территорию вечером будут современные уличные фонари.
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