Благоустройство новой зоны отдыха в Зарайске выполнено на 70%

В Зарайске активно проходит благоустройство сквера, расположенного в поселке Завод строительных материалов.

Локацию для благоустройства определили в рамках всероссийского голосования. Проект является частью федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В настоящее время на объекте активно ведутся различные строительные работы.

Специалисты завершают укладку плитки на дорожки. Они также готовят основание под спортивные и детские площадки, которое будет заасфальтировано. С целью дальнейшего благоустройства площадку выравнивают при помощи завезенного плодородного грунта.

Следующий этап работы — установка новых качелей, фонарей, скамеек. Принятые меры сделают сквер более привлекательным для отдыха местных жителей и гостей. Горожане смогут прогуливаться на свежем воздухе, наблюдать за природой для эмоционального расслабления.

Работы планируют завершить в ноябре. В настоящее время сквер готов на 70%. Создание зоны отдыха способствует улучшению городской инфраструктуры и повышению качества жизни местных жителей.