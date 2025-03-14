Благоустройство парка Авиастроителей обсудили с жителями Дубны

Жители Дубны поучаствовали в обсуждении благоустройства любимого парка Авиастроителей. Дубненцы поделились своими идеями и пожеланиями с представителями администрации и проектировщиками.

Парк Авиастроителей в Дубне является местом притяжения для жителей, в том числе семей с детьми. Ежедневно здесь собираются множество отдыхающих и прохожих. Во время обсуждений благоустройства инициативные горожане смогли высказаться и предложить внести свои коррективы в проект. Основные споры возникли из-за сцены для проведения мероприятий. Кто-то поддержал идею и даже попросил о танцплощадке, а кто-то высказался против.

Наверняка определили, что для тихого отдыха выделят отдельную зону. Неподалеку разместят детские и спортивные площадки. Всю территорию парка будет огибать велодорожка. В ходе обсуждений единогласно поддержали установку туалета и памп-трека для молодежи.

Одними из самых активных участников обсуждений стали сотрудники предприятий, которые пересекают парк каждый день. Они попросили обновить дорожки и бережно отнестись к мемориалу. Также среди просьб — размещение информации о почетных работниках ВПК. Проектировщик взял эти пожелания в работу.

«Следующая встреча с жителями по вопросу благоустройства парка состоится примерно через месяц — столько времени взял подрядчик на разработку проектной документации», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Он также уточнил, что обновление парка Авиастроителей начнется в этом году, на что были выделены средства.