Благоустройство парка культуры и отдыха в Жуковском завершат в этом году

Благоустройство парка культуры и отдыха в Жуковском округе завершат в 2024 году, роботы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«В парке планируется обустройство отдельных маршрутов для велосипедистов, для прогулок мам с детьми, появятся экотропы с натуральным покрытием. Будет сохранено то зонирование, к которому жители привыкли, но парк станет более связным и удобным», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочие обустроят на территории парка прогулочную, детскую, спортивную и техническую зоны, а также зоны тихого отдыха, аттракционов, пикника и мероприятий. Кроме того, от главной площади с амфитеатром появится экотропа с теневыми навесами и игровыми столами для шахмат и домино. В парке также разместят малые архитектурные формы, камеры видеонаблюдения и уличные фонари.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.