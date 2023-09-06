Благоустройство парка Мира началось в Коломне

В Коломне в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» стартовало благоустройства парка Мира. Об этом сообщили в областном Минблаго.

«Парк Мира — важный объект для жителей и гостей Коломны, место отдыха и развлечений для всех возрастных групп. Мы стремимся сохранить историческое наследие парка, дополняя новыми, современными объектами для досуга и спорта», — отметил глава ведомства Михаил Хайкин.

В министерстве уточнили, что работы будут проходить в течение двух лет. Здесь планируют обновить дорожно-тропиночную сеть, установить новую систему освещения и камеры видеонаблюдения, а также парковую мебель.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.