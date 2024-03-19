Благоустройство площади в парке Победы пройдет в Пущино

Работы по благоустройству площади со стелой в парке Победы по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» пройдут в этом году в подмосковном Пущино. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Ожидается, что в рамках благоустройства будут проработаны: мемориальный комплекс с сохранением общей стилистики, система освещения и подсветки комплекса. На территории появятся новые функциональные зоны. Будет модернизована дорожно-тропиночная сеть в соответствии с транзитными маршрутами.

Проектом предусмотрена полная реконструкция стелы, с заменой конструкций на архбетон. Несмотря на обильное озеленения участка, проектным предложением также предусмотрено увеличение площади зеленых зон в зоне сквера. Растения будут подобраны с учетом сезонности, что позволит парку оставаться озеленённым круглый год.

В основе концепции заложено символическое значение парка, центральным ядром которого, является стела в память о павших во времена Великой Отечественной войны. Концептуально предлагается сохранить существующую монументальность и строгость комплекса. Все работы планируется завершить уже в июле этого года.