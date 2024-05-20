Благоустройство Северного лесопарка началось в Пушкинском округе

«Благоустройство лесопарков — это сложная и трудоемкая работа. Нам важно проводить работы бережно, используя натуральные и экологически чистые материалы, чтобы не навредить природной среде. С 2021 года по поручению губернатора [Московской области Андрея Воробьева] мы запустили программу «Парки в лесу». Сегодня видим, как лесопарки пользуются огромным спросом среди населения», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

По его словам, реализацию программы продолжают и в 2024 году. В рамках проекта в Северном лесопарке обустроят пешеходные дорожки, велодорожки, проезды, проходы, установят светильники и видеокамеры, а также спортивные и детские площадки и малые архитектурные формы для отдыха. Кроме того, рабочие высадят новые растения, обустроят парковку на 200 мест и не только. Завершение работ запланировано на сентябрь 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.