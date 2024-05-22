Благоустройство сквера стартовало в поселке Фряново под Щелково

В поселке Фряново городского округа Щелково стартовали работы по благоустройству сквера, их планируют завершить в августе 2024 года. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Разрабатывая концепцию, мы стремились оживить территорию, превратив ее в привлекательное и функциональное общественное пространство, при этом сохраняя природную красоту такого места. Создание комфортной и уютной среды повысит качество жизни как жителей, так и гостей Московской области» — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

В рамках обновления рабочие обустроят здесь зоны для тихого и активного отдыха, установят сцену, игровые площадки, универсальную спортплощадку и воркаут, а также разобьют сеть пешеходных дорожек. В ведомстве уточнили, что работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.