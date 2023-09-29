Благоустройство стадиона в Пущино продолжается

Начать ремонт удалось в рамках партнерского проекта с Федерацией бокса РФ и организацией «Здоровое отечество», уточнил глава муниципалитета. Сейчас рабочие уже приступили к модернизации футбольной, баскетбольной и волейбольной площадок, зоны уличных тренировок, беговых дорожек и трибун. Помимо этого, стадион постоянно будет находиться под контролем благодаря оснащению его камерами, подключенными к системе «Безопасный регион».

Отдельно Никитенко отметил, что стадион популярен среди горожан. В дальнейшем также планируется уделять особе внимание развитию Большого Серпухова.