Благоустройство стадиона в Пущино продолжается
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Серпухов]
В Пущино благоустраивают территорию стадиона третьей школы. Новостью поделился глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко в социальных сетях.
Начать ремонт удалось в рамках партнерского проекта с Федерацией бокса РФ и организацией «Здоровое отечество», уточнил глава муниципалитета. Сейчас рабочие уже приступили к модернизации футбольной, баскетбольной и волейбольной площадок, зоны уличных тренировок, беговых дорожек и трибун. Помимо этого, стадион постоянно будет находиться под контролем благодаря оснащению его камерами, подключенными к системе «Безопасный регион».
Отдельно Никитенко отметил, что стадион популярен среди горожан. В дальнейшем также планируется уделять особе внимание развитию Большого Серпухова.
«Качественные изменения и новый подход к решению вопросов — наш командный приоритет. Работаем дальше вместе!» — заключил глава городского округа Серпухов.