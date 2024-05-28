Благоустройство Супоневского лесопарка стартовало в Звенигороде

«Супоневский лес является самым доступным местом для жителей северной части Звенигорода. Эту территорию активно посещают жители прилегающих кварталов, особенно в летнее время, но основная ее часть в настоящее время не благоустроена и не имеет никакой инфраструктуры для комфортного отдыха», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.