Благоустройство Супоневского лесопарка стартовало в Звенигороде
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
В Звенигороде Одинцовского округа началось благоустройство Супоневского лесопарка, его проведут в рамках программы «Парки в лесу». Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.
«Супоневский лес является самым доступным местом для жителей северной части Звенигорода. Эту территорию активно посещают жители прилегающих кварталов, особенно в летнее время, но основная ее часть в настоящее время не благоустроена и не имеет никакой инфраструктуры для комфортного отдыха», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Рабочим предстоит обустроить пешеходные дорожки, центральную аллею, лыжную трассу, полосу для велосипедов, парковку, спортивные и воркаут площадки, скейт-парк. Кроме того, здесь появятся зоны для отдыха, игровая площадка, будет установлена система уличного освещения и не только. Завершить работы планируют в октябре 2024 года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.