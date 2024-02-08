Благоустройство центральной части Дедовска завершат в этом году

В этом году в городском округе Истра завершатся работы по благоустройству Центральной части Дедовска в районе улицы Гагарина. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Отмечается, что все работы пройдут по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Благоустройство Центральной части г. Дедовска в районе улицы Гагарина будет осуществляется в рамках победы в IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На территории появятся: спортивные и детские площадки, скейтпарк, зоны отдыха, специальная площадка для собак, новые скамейки и урны. Будут проведены работы по очистке и благоустройству пруда.