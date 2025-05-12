Благоустройство в Шатуре: 11 дворов получат обновление в 2025 году

Первым этапом работ, уже стартовавшим во дворе домов №37 и 39 по улице Жарова в Шатуре, стало выравнивание грунта. В ближайшее время жители этих домов смогут оценить качественно уложенный асфальт, новые парковочные места и удобный проезд, что значительно повысит комфорт проживания.



Как сообщили в отделе благоустройства, жители данного двора неоднократно обращались с просьбами о благоустройстве территории. Их пожелания услышаны, и администрация Шатуры прилагает максимум усилий для улучшения качества жизни шатурских граждан.



Стоит отметить, что это не первая улучшенная зона в районе. В текущем году здесь уже была модернизирована футбольная площадка: уложен современный искусственный газон и отремонтировано ограждение. А годом ранее, шатурские жители радовались обновленному освещению во дворе.



В 2025 году комплексное благоустройство затронет еще одиннадцать адресов на территории муниципального образования Шатура. Это позволит охватить значительное количество дворов и сделать жизнь шатурских семей еще более комфортной. В список запланированных работ вошли:



п. Шатурторф, ул. Лесная, д. 8, д. 7 – жители этих домов получат обновленные дворовые территории.



р.п. Черусти, ул. Новая, д. 6, 6а – важный шаг к улучшению инфраструктуры поселка.



г. Шатура, мкр. Керва, ул. Первомайская, д.16, д. 23, д. 28 – благоустройство микрорайона, где проживает значительная часть шатурских граждан.



г. Рошаль, ул. Советская, д. 17а, ул. Химиков, д. 5, ул. Урицкого, д. 29 – развитие инфраструктуры соседнего городского поселения, тесно связанного с Шатурой.



п. Туголесский Бор, ул. Октябрьская, д. 10, д. 10а, ул. Советская, д. 1 – улучшение условий жизни в поселке, входящем в состав м.о. Шатура.



г. Шатура, ул. Академическая, д. 5, д. 7, пр. Маршала Борзова, д. 3, д. 3/1, д. 5 – активное благоустройство центральной части Шатуры.



п. Бакшеево, ул. Советская, д. 3 – улучшение инфраструктуры поселка, расположенного в округе Шатура.



р.п. Черусти, Пионерский пр., д. 3 – продолжение комплексной программы благоустройства в поселке.



п. Бакшеево, ул. Князева, д. 3, д. 4, ул. Юннатов, д. 1, д. 5, ул. Комсомольская, д. 20а – улучшение условий проживания для жителей поселка, являющегося частью муниципального округа Шатура.