Благовещение выпало на Страстную седмицу: что это значит для верующих?

Нынешнее событие считают необычным: в этом году оно приходится на Великий вторник Страстной седмицы. Это время, когда христиане вспоминают заключительные дни земного пути Иисуса Христа, сообщил Regions.ru религиовед Евгений Игнатенко.

«Такое совпадение случается нечасто и придает празднику особый смысл: радостная весть о будущем рождении Спасителя соединяется с воспоминанием о Его страданиях», — сказал он.

Этот праздник был установлен в память о евангельском сюжете из книги от Луки: архангел Гавриил явился Деве Марии в Назарете и возвестил, что Она родит Сына Божия. Сам термин «Благовещение» переводится как «благая весть». Как подчеркнул теолог, именно этот момент считается отправной точкой земного воплощения Христа и началом отсчета в деле спасения человечества.

Дата празднования — 7 апреля — является фиксированной. Она привязана к Рождеству Христову и наступает ровно за девять месяцев до этого события.

В этот день в храмах звучат особые молитвословия — тропарь и кондак. Также принято возносить молитвы Богородице о здравии, семейном благополучии, успешном зачатии и благополучном вынашивании ребенка.

Ранее священник Константин Пархоменко объяснил, как правильно готовить кулич.