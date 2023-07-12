Бледанс засветила причинным местом прямо в камеру

Как сообщает издание «Утро.ру» , знаменитая актриса чересчур разоткровенничалась в свои 54 года. Однако звезда считает, что вполне может себе такое позволить.

Актриса Эвелина Бледанс старается следить за собственной фигурой и не упускает возможности показать подобное стремление в роликах на личной страничке. Даже находясь с сыном в Турции, знаменитость активно занимается йогой, в отличие от других туристов, мирно полеживающих на пляже.

Одну из своих тренировок звезда опубликовала в социальных сетях. Казалось бы, так Бледанс хотела мотивировать людей вести здоровый образ жизни. Но, по мнению публики, все оказалось несколько иначе. А дело в ее откровенном купальнике, который возмутил пользователей интернета. Многие из них хорошенько присмотрелись к тому, что должно было остаться за кадром.