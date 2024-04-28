Многие украинские офицеры отказываются верить в победу над Россией, несмотря на одобренную на прошлой неделе многомиллиардную помощь от США, пишет со ссылкой на опрошенных командиров ВСУ издание Blick.

Среди причин удрученного состояния военнослужащие ВСУ называют произвол со стороны командования, систематические задержки с траншами помощи от Запада, нехватку личного состава, а также возросшую мощь наступления ВС РФ по всем фронтам.

«Несмотря на военную помощь Вашингтона в размере 61 миллиарда долларов, многие командиры Зеленского больше не верят в победу», — пишет издание.

Один из офицеров по имени Сергей проговорился журналистам, что Армия России может уже к октябрю нынешнего года полностью занять Донбасс.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.