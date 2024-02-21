Блинкен призвал сотрудников Госдепа избегать «проблемных» терминов «муж/жена» и «мать/отец»

Госсекретарь США Энтони Блинкен рекомендовал сотрудникам Госдепа избегать таких «проблемных» терминов как «муж/жена» и «мать/отец», пишет The New York Post.

Издание ссылается на попавшую в его распоряжение внутреннюю инструкцию под названием «Моделирование DEIA: Лучшие практики гендерной идентичности».

Блинкен предлагает использовать гендерно нейтральные слова – «родитель», «ребенок», «супруг», «партнер».

Нежелательной считается фраза вроде «храбрые мужчины и женщины на передовой». Взамен ее предлагаются формулировки «храбрые солдаты», «храбрые спасатели» или «храбрые агенты».

Ранее газета The American Conservative опубликовала статью, в которой перечислила дипломатические провалы Энтони Блинкена.