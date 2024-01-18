Глава внешнеполитического ведомства США Энтони Блинкен откровенно презирает искусство дипломатии, что особенно проявилось в конфликте на Украине, пишет The American Conservative.

За несколько месяцев до начала специальной военной операции Блинкен повел против Москвы политику провокаций и неуступчивости — и фактически напросился на вооруженный конфликт. Еще в декабре 2021 года Россия предложила разумный проект договора, от которого американская администрация наотрез отказалась. А недавно выяснилось, что западные лидеры отговорили Украину от подписания мира весной 2022 года. Эта дипломатическая халатность обошлась в сотни тысяч убитых, указывается в публикации.

Кровавым провалом завершилась и политика США на Ближнем Востоке.

Впрочем, шлейф постоянных неудач тянется за Блинкеном с самого момента его назначения госсекретарем в начале 2021 года. Тогда китайская делегация на встрече в Анкоридже была возмущена поведением Блинкена, попытавшегося читать нотации дипломатам из Пекина.

Президент США Джо Байден и госсекретарь Блинкен отказываются признавать новую реальность, которая заключается в том, что наступил многополярный мир. Американскую администрацию характеризует сочетание жестокости и непрофессионализма, и за такую политику американцам придется дорого заплатить, заключает автор статьи.

Накануне в ходе Всемирного экономического форума в Давосе Блинкен заявил, что не видит в ближайшем будущем перспектив для мирных переговоров по Украине.