Блиновская оплатила порядка 30 млн от всей суммы невыплаченных налогов

Как стало известно, ранее блогер получила обвинение за неуплату почти 1 млрд рублей налогов. Однако, как сообщает ее адвокат, Блиновская уже возместила около 30 млн рублей из них. Об этом пишет KP.RU

Сумма действительно большая, но семья блогера сейчас предпринимает все, что можно для дальнейшего возмещения невыплаченных денежных средств. В среду, 21 июня, выяснилось, что 35 иностранных счетов Елены Блиновской были арестованы. Следователь планирует также арестовать общее имущество с ее супругом, которого зовут Алексей Блиновский.

В суде она полностью признала вину и заявила, что поддерживает сотрудничество со следствием. Помимо неуплаты налогов в особо крупном размере она также получила обвинение в отмывании денег.