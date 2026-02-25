Блины, каша и сожжение чучела: парк Каширы стал центром народных торжеств

Городской парк Каширы 22 февраля превратился в эпицентр народных гуляний, объединив концертную программу, старинные игры и гастрономические площадки. Празднование Масленицы сопровождалось выступлениями фольклорных коллективов и звонкими частушками, создававшими атмосферу живой старины. Пока на сцене сменяли друг друга артисты, в торговых рядах гостей угощали классическими блинами с разнообразными начинками, сытной солдатской кашей и горячим чаем.

Одной из самых популярных площадок стал мастер-класс по созданию куклы-Масленицы, подготовленный специалистами местного библиотечно-досугового центра. Юные участники мастерили маленькие копии символа праздника из цветной бумаги, проявляя фантазию в декоре. За старания каждый ребенок получил памятный приз — мягкую игрушку. Местные жительницы Таня и Настя признались, что такие творческие зоны делают прогулки в парке по-настоящему запоминающимися, позволяя каждому унести частичку праздника домой.

Кульминацией творческой части дня стало подведение итогов масштабного конкурса «Маслена-2026». Участникам предстояло создать куклу высотой не менее одного метра, и каширские семьи подошли к задаче с размахом. Яркие экспонаты, на изготовление которых ушли дни кропотливого труда, украсили парковые аллеи. Среди тех, кто получил заслуженные сладкие подарки за лучшие работы, оказались семьи Адикаевых, Грошевых, Егоровых, Пупковых и Алиса Хандожко.

Директор дирекции парков округа Олеся Кожадей подчеркнула, что главная ценность события — в его семейном формате. По ее словам, когда дети и родители вместе работают над символами народной культуры, традиции продолжают жить не на словах, а в реальных делах. Подобная вовлеченность горожан делает праздник по-настоящему общим и искренним.

Финальным аккордом гуляний стал традиционный обряд сожжения чучела. Вспыхнувшее пламя ознаменовало символические проводы затянувшейся зимы и долгожданную встречу весны, завершив масленичную неделю на яркой и теплой ноте.