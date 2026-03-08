Блиц-марафон в Подольске: девочки и женщины сразились в шахматах за медали к 8 Марта

В Подольске 7 марта было жарко, хотя за окнами еще холодно. В Общественной приемной партии «Единая Россия» кипели стратегические баталии: здесь собрались те, для кого ферзь значит больше, чем букет мимозы. Шахматный турнир, приуроченный к Международному женскому дню, объединил 20 жительниц города — от семилетних новичков до маститых любительниц древней игры.

Формат выбрали брутальный: блиц. Девять туров по швейцарской системе, где на партию дается всего пять минут плюс три секунды на ход. В таком режиме думать некогда — играет интуиция и характер. За черно-белыми досками сошлись и школьницы, и взрослые женщины, и каждая пришла за победой.

Главной героиней дня стала 10-летняя Маргарита Хардикова, ученица лицея №26. Для нее турнир совпал с днем рождения. Именинница призналась, что волнение отступает перед боевым настроем.

«Я занимаюсь шахматами второй год, и это мое второе выступление на турнире. Играть сегодня не очень сложно. Главное — боевой настрой, ведь сегодня мой день рождения, и я верю, что у меня все получится», — поделилась эмоциями именинница.

После девяти партий интрига разрешилась. Первое место завоевала Мария Рыбакова, серебро у Вероники Гущиной, тройку лидеров замкнула Елизавета Чекалина. Все участницы получили памятные сертификаты, а призеры — медали и грамоты.

В этот вечер в Подольске доказали: шахматы — не просто спорт, а искусство совмещать праздник и интеллектуальную битву. Даже если день рождения, можно думать на несколько ходов вперед.

