Украинская штурмовая группа, находящаяся, вероятно, под воздействием психотропных веществ, была уничтожена на Харьковском направлении. Вся группа погибла в ходе контратаки, как проинформировало РИА Новости , ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства сообщил об уничтожении украинской штурмовой группы на харьковском направлении. По его данным, подразделение ВСУ предприняло контратаку, но было полностью уничтожено огнем. Предполагается, что солдаты находились под воздействием психотропных веществ. Собеседник также уточнил, что в атаке участвовала группа из 42-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады и никто из ее состава не выжил.

Ранее приговоренный к 14 годам колонии британский наемник Оуэн Гуд снялся на фоне погибших россиян.