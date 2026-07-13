Бляшка на 75 процентов перекрыла артерию: как хирурги опередили инсульт на считанные минуты

Хирурги Пушкинской больницы спасли пожилого мужчину от ишемического инсульта, удалив атеросклеротическую бляшку, которая на 75 процентов перекрывала сонную артерию. Как сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава, пациент обратился к неврологу с головокружениями и однократной потерей речи. Врач заподозрил транзиторную ишемическую атаку и отправил мужчину на УЗИ брахиоцефальных сосудов, где и обнаружили гемодинамическую бляшку длиной 2,5 сантиметра.

По словам сосудистого хирурга Бориса Козловского, бляшка была покрыта тромботическими наслоениями с фрагментами распада, которые в любой момент могли оторваться и попасть в мозг, спровоцировав инсульт. Пациента немедленно госпитализировали и выполнили каротидную эндартерэктомию. Операцию проводили при пережатой артерии, поэтому действовать приходилось максимально быстро, чтобы избежать тромбообразования. Хирургам удалось полностью восстановить нормальный кровоток к головному мозгу, и уже на четвертый день пациента выписали.