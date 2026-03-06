«Блюдо с сюрпризом». В Бразилии мачеха два года травила приемных детей крысиным ядом

Следствие выяснило, что череда отравлений в семье началась в 2022 году. Первой погибла 22-летняя падчерица подсудимой — спасти девушку медики не смогли. Всего через два месяца похожая участь едва не постигла ее 16-летнего брата. Юноша заподозрил неладное во время обеда, когда заметил в фасоли странные включения синего цвета. Вскоре после приема пищи парню резко стало плохо, однако ему удалось выжить.

Впоследствии молодой человек дал показания против мачехи. Он сообщил следователям, что женщина сама созналась ему в содеянном, подтвердив, что добавляла отраву в пищу. В ходе разбирательства судьи пришли к выводу, что мотивом чудовищного преступления послужила банальная ревность. Учитывая тяжесть содеянного, суд назначил Синтии Кабрал максимально длительное наказание.

