Блогер Ансталь перечислила наиболее популярные направления для приключенческого туризма

По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, приключенческий туризм предполагает посещение природных достопримечательностей, различные физические активности или погружение в новую культурную среду. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что данный вид отдыха ежегодно набирает популярность среди жителей нашей страны. Это прежде всего конные походы по горному Алтаю или катание на коньках по льду озера Байкал.

По мнению эксперта, неплохим видом приключенческого туризма станет охота за северным сиянием в Мурманской области.