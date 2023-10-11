Блогер Ансталь перечислила востребованные направления для зимнего отдыха среди жителей РФ
Фото: [©Мария Плотникова/РИА Новости]
По словам тревел-блогера Наталии Ансталь, зимой можно полететь на пляжный отдых, одним из самых востребованных направлений является Куба. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что также можно отправиться в путешествие в Таиланд, на Мальдивы, в Индию и Шри-Ланку.
По мнению эксперта, также подойдут Венесуэла и Индонезия.
Она уточнила, что неплохими вариантами станут Турция, Египет, ОАЭ.