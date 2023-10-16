Блогер Друкер перечислила наиболее востребованные направления для отдыха на Новый год

По словам тревел-блогера Евгении Друкер, наиболее экономичными направлениями в новогодние праздники являются Турция и Египет. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что вполне подходят для такого вида отдыха Таиланд, ОАЭ, Сейшельские и Мальдивские острова.

По мнению эксперта, любителям горнолыжного спорта можно рассмотреть Кабардино-Балкарию или Сочи.

Она отметила, что путешественники могут побывать и во Вьетнаме, но в эту страну прямые рейсы пока отсутствуют.