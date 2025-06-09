Блогер Эдкок рассказал о способе сэкономить во время авиаперелета с помощью вакуумных упаковок

Популярный блогер Роб Эдкок перед полетом в самолете поместил все свои вещи в вакуумные упаковки, за счет этого все они влезли в его ручную кладь и ему не пришлось оплачивать багаж. Об этом сообщило издание What’s the Jam.

Сам блогер рассказал о собственном способе экономии в TikTok. Он поместил всю свою одежду перед вылетом в вакуумные упаковки, за счет этого вещи сильно уменьшили свой объем. После этого их удалось поместить в рюкзак, за который не пришлось платить как за багаж. Этот лайфхак вызвал споры в Сети. Некоторые люди раскритиковали этот способ. Они напомнили, что вакуумная упаковка уменьшает только объем, но не вес.

«Сегодня в Будапеште видел, как кого-то поймали за этим занятием. Это плохо кончилось», — указал один из путешественников.

Третьи же заявили, что блогер не сможет так же вернуться назад, поскольку в стране его пребывания может не оказаться вакууматора для повторного выполнения такого трюка.

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