Опытная путешественница назвала Венесуэлу самой опасной страной для одиноких туристок

Венесуэла является самой плохой страной для посещения ее женщинами-туристками в одиночку. Такое мнение высказала опытная путешественница Лиз Пэрри, ее мнение привела газета Daily Mail.

У Пэрри за плечами 20 лет путешествий по всему миру и посещение 70 государств. По ее словам, наихудшая ситуация с безопасностью для одиноких женщин в Венесуэле. Это она почувствовала сразу по прибытии в Каракас. Женщина утверждает, что воздух был насыщен опасностью, улицы выглядели заброшенными.

«Я буквально забилась в свой номер и не осмелилась ступить за порог. Рестораны и кафе опустели задолго до заката», — указала туристка.

Пэрри добавила, что уехала из Венесуэлы всего после одной проведенной там ночи. Путешественница также поделилась мнением о самой худшей стране для вождения автомобиля. По ее заявлению, наиболее негативный для нее опыт выпал на Литву. Когда она ехала по трассе, шел сильный дождь, а машины взялись обгонять друг друга во время выполнения слепого поворота. Пэрри сообщила, что тут же развернулась и покинула литовскую территорию.

Ранее сообщалось, что в Омане отменили визы для туристов из России. Теперь все российские путешественники смогут посещать султанат по облегченному безвизовому режиму. Султан Хейсам бен Тарик лично утвердил этот документ. Соглашение является взаимным, все жители Омана также смогут посещать РФ без выполнения бюрократических процедур и получения разрешений.