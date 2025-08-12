Блогер Гоблин удивился признанием слова «хохлы» оскорбительным

Дмитрий Пучков, российский блогер и переводчик, широко известный под псевдонимом Гоблин, выразил свое недоумение в связи с решением российского суда о признании слова «хохлы» оскорбительным. Своими размышлениями на эту тему он поделился в эфире радио Sputnik, запись которого можно найти во «ВКонтакте».

«Чисто для справки: фамилия Гоголь — это "хохол". И что с ним делать теперь? А куда девать целый, так сказать, культурный пласт, армейский, например: в советской армии служат три национальности: русские, нерусские и хохлы», — риторически вопросил Пучков.

Он акцентировал внимание на том, что не воспринимает данное слово как оскорбление, утверждая, что, по его мнению, оно никогда таковым и не являлось.

Блогер высказал мнение, что перед принятием подобных решений суду необходимо проводить предварительную экспертизу, чтобы выяснить контекст и намерения, с которыми было употреблено слово, впоследствии признанное оскорбительным.

Ранее сообщалось, что Пучков раскритиковал современных таксистов и назвал их лохами.