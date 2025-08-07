Блогер Пучков раскритиковал современных таксистов и назвал лохами

Популярный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин, подверг резкой критике работников определенной сферы. В рамках радиоэфира на Sputnik, запись которого можно найти в VK, он нелестно отозвался о таксистах, назвав их лохами.