Блогер Пучков раскритиковал современных таксистов и назвал лохами
Фото: [unsplash.com]
Популярный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин, подверг резкой критике работников определенной сферы. В рамках радиоэфира на Sputnik, запись которого можно найти в VK, он нелестно отозвался о таксистах, назвав их лохами.
Согласно мнению Гоблина, в эпоху Советского Союза таксисты отличались высоким уровнем профессионализма. Он подчеркнул, что в те времена таксомоторные парки организовывали конкурсы, демонстрирующие водительское мастерство, и эти события транслировались по телевидению.
«Что мы имеем теперь? Теперь мы имеем каких-то, я не знаю, бестолковых лохов набранных. А кто вам разрешает вообще возить людей?» — заявил Пучков, выражая свое негодование.
