Киев захотел получить лицензию на производство ракет Taurus

Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с просьбой о передаче технологии производства дальнобойных ракет Taurus.

Руслан Горбенко высказался о передаче ракет в беседе с украинской телеведущей Ланой Шевчук. На ролике в ее YouTube-канале депутат прокомментировал отказ Германии передавать ракеты Taurus большой дальности и предложил Германии новый вариант.

«У меня к господину Шольцу один вопрос: если вы не можете дать нам Taurus, дайте технологию, мы сами будем производить эти Taurus», — сказал украинский депутат правящей партии.

Немецкие ракеты Taurus, как считают в Киеве, могли бы дополнить запасы британских Storm Shadow. Последние уже поступили на Украину. Желание получить именно немецкие образцы объясняют тем, что у них на 500 км больше дальность, чем у британских ракет.

Как отмечает ТАСС, Олаф Шольц отвергал возможность поставок Украине Taurus, так как опасается риска эскалации конфликта. Однако в Германии не все разделяют позицию канцлера: некоторые по примеру США призывают разрешить ВСУ использовать ракеты вглубь России.

Ранее сообщалось, что в НАТО потребовали от Владимира Зеленского прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца.