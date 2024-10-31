Блогер Ярцева перечислила полезные свойства тыквы

Тыква в нашей стране чрезвычайно популярна. По словам блогера Елены Ярцевой, она не только неприхотлива в выращивании и хранении, а также и чрезвычайно полезна. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она отметила, что в тыкве содержится большой объем клетчатки, микроэлементов и витаминов. Из нее можно готовить и каши, и супы, и гарниры, и муссы, и десерты. Также можно приготовить из нее необычный тыквенный кекс с добавлением имбиря, кардамона, корицы и прочего. Такой продукт не только создает настроение, но согревает и душу, и тело.

Ранее сообщалось, как готовить тыкву, чтобы максимально сохранить ее пользу.