Блогер Лерчек попала в онкологическую реанимацию

В Москве блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, экстренно доставлена в реанимацию онкологического профиля. По информации источника РИА Новости из ее окружения, госпитализация произошла спустя несколько дней после выписки из роддома.

Собеседник РИА Новости уточнил, что во вторник Чекалину поместили в отделение интенсивной терапии при онкологическом подразделении. Подробности о состоянии блогера официально не раскрываются. Известно лишь, что новорожденный сын остался дома под присмотром близких.

Ранее, 24 февраля, Чекалина родила четвертого ребенка. Отцом мальчика стал аргентинский тренер по танцам Луис Сквиччиарини. Уже в понедельник после родов ее вместе с младенцем выписали из медицинского учреждения.

Валерия Чекалина находится под домашним арестом в рамках расследования о выводе за границу крупной суммы денежных средств. По версии следствия, речь идет более чем о 250 миллионах рублей, которые, как утверждается, были переведены в ОАЭ. Фигурантом дела также проходит ее бывший супруг Артем Чекалин. Материалы рассматриваются в Гагаринском суде Москвы.

Ранее стало известно, что это не первый случай ухудшения самочувствия блогера за последнее время. Утром 9 февраля, перед очередным судебным заседанием, Чекалиной потребовалась медицинская помощь. По информации ее защиты, она жаловалась на сильную боль в суставе и временную потерю чувствительности в ноге. Тогда к зданию суда вызывали бригаду скорой помощи.

Официальных комментариев от представителей следственных органов или медицинских служб на данный момент не поступало.

До этого сообщалось, что беременную Валерию Чекалину экстренно прооперировали в клинике Лапино.