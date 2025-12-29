«Марафон беременности»: блогеру Лерчек проводят срочную операцию в частной клинике

Находящуюся под домашним арестом блогера Валерию Чекалину (Лерчек) экстренно госпитализировали и готовят к операции. По словам ее адвоката, процедура пройдет в частной клинике «Лапино» и не будет связана с гинекологией, а состояние будущего ребенка не вызывает опасений.

Причину внезапной госпитализации и необходимость хирургического вмешательства защитник раскрывать отказался. Ранее нынешний партнер Чекалиной, тренер Луис Сквиччиарини, сообщал в соцсетях, что ее доставили в медучреждение с острой болью в пояснице и угрозой прерывания беременности, однако позже заявил, что опасность для ребенка миновала.

Чекалина ожидает четвертых родов в марте, но находится под домашним арестом по громкому уголовному делу. Ей и бывшему мужу инкриминируют вывод за рубеж более 250 млн руб., полученных, по версии следствия, от продажи фитнес-марафонов. Один из фигурантов дела, бизнес-партнер Роман Вишняк, уже признал вину, и его дело рассматривают отдельно. Для самой Лерчек теперь главным становится не только юридический процесс, но и сохранение здоровья в непростой период беременности.

