Блогер Лисейкина перечислила удивляющие иностранцев российские новогодние традиции

Российская путешественница и блогер Елена Лисейкина перечислила новогодние обычаи России, вызывающие удивление у иностранцев. Она рассказала о них в своём личном блоге «Путешествия с фотокамерой», который доступен на платформе «Дзен».

В своей статье автор обратила внимание на то, что жители других стран считают странным обычай отмечать праздник, сидя перед телевизором. Для них также непривычно, что все россияне встречают Новый год одинаково — за одним столом с салатами, которые кажутся им несъедобными.

«Все держится на двух обязательных, невероятно трудоемких холодных салатах на основе майонеза — салате оливье и селедке под шубой. Хотя их привлекательность непостижима для всех, кроме русских», — передала слова американки блогер.

Жители США и Европы недоумевают, почему рядом с Дедом Морозом присутствует Снегурочка. Кроме того, их поражает чрезмерная продолжительность новогодних праздников.

«В большинстве стран за пару дней все возвращается в обычный режим. У нас Новый год растягивается. И весь январь ощущается как длинный вдох перед возвращением в реальность», — заключила путешественница.

