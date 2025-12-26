Якутский мэр Григорьев вылил коньяк в раковину, призвав россиян перестать дарить спиртное

Мэр Якутска Евгений Григорьев выступил с обращением к жителям города 25 декабря. Он призвал их не дарить друг другу алкогольные напитки. В своем обращении, которое было опубликовано в телеграм-канале, Григорьев выразил негативное отношение к спиртному. Для наглядности он демонстративно вылил в раковину бутылку дорогого, по его словам, коньяка.

В продолжение темы Григорьев подчеркнул, что, несмотря на свою принципиальную позицию, он нередко получает в подарок алкоголь на значимые мероприятия. Однако он не намерен передавать такие презенты другим, поскольку не считает алкоголь подходящим выражением уважения или дружбы.

«Вы все прекрасно знаете, как я отношусь негативно к алкоголю. Не употребляю сам, призываю людей отказаться от употребления алкоголя... Друзья, пожалуйста, не обижайтесь. Я очень ценю ваше внимание», – заявил радостно Григорьев на видео.

Григорьев предложил заменить алкоголь на другие подарки: абонементы в спортзал, билеты на культурные мероприятия или книги. Он обратился к жителям Якутска с призывом стать "культурнее, здоровее и сильнее" в праздничные дни.

