Блогер Митрошина отмывала деньги через покупку недвижимости в Москве

Блогер Александра Митрошина занималась легализацией доходов через приобретение коммерческой недвижимости в центре столицы. Об этом стало известно от источников в правоохранительных органах, информацию передает РИА Новости.

В отношении Митрошиной было начато уголовное производство по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов. В связи с этим она была задержана в аэропорту Сочи в субботу, 8 марта.

По данным следствия, блогер уклонялась от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей, используя счета трех индивидуальных предпринимателей для получения денежных средств.

«По предварительной информации, Митрошина легализовала деньги через покупку нежилой недвижимости в центре Москвы», — говорится в сообщении.

В рамках расследования Александра Митрошина была обвинена, и она полностью признала свою вину. В понедельник, 10 марта, следствие намерено обратиться в суд с просьбой о назначении блогеру меры пресечения на время расследования.