Блогер Митрошина съехала из квартиры свекра в Митине, где отбывала домашний арест
Суд разрешил блогеру Митрошиной сменить место отбывания домашнего ареста
Фото: [Женщина в наручниках/Медиасток.рф]
Блогеру Александре Митрошиной, обвиняемой в отмывании денежных средств в размере 127 млн рублей, суд разрешил изменить место отбывания домашнего ареста, как сообщает РИА Новости.
Адвокат блогера Михаил Юсупов 20 августа заявлял, что Чертановский суд Москвы продлил домашний арест Александре Митрошиной до 8 сентября.
По информации из официальных документов суда, которые оказались в распоряжении агентства, Митрошина покинула квартиру свекра в районе Митино, где она находилась под домашним арестом.
Напомним, 7 марта Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи по подозрению в отмывании денег. Наутро 8 марта ее доставили в Москву для допроса в следственном управлении по Южному административному округу Главного следственного управления СК.
Следствие установило, что Митрошина уклонялась от уплаты налогов, заработав свыше 127 млн рублей с 2019 по 2022 год. Она распределяла эти средства на счетах трех индивидуальных предпринимателей. В 2021 году 60 млн из этой суммы были легализованы через покупку недвижимости.