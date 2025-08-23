Блогер Митрошина съехала из квартиры свекра в Митине, где отбывала домашний арест

Адвокат блогера Михаил Юсупов 20 августа заявлял, что Чертановский суд Москвы продлил домашний арест Александре Митрошиной до 8 сентября.

По информации из официальных документов суда, которые оказались в распоряжении агентства, Митрошина покинула квартиру свекра в районе Митино, где она находилась под домашним арестом.

Напомним, 7 марта Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи по подозрению в отмывании денег. Наутро 8 марта ее доставили в Москву для допроса в следственном управлении по Южному административному округу Главного следственного управления СК.

Следствие установило, что Митрошина уклонялась от уплаты налогов, заработав свыше 127 млн рублей с 2019 по 2022 год. Она распределяла эти средства на счетах трех индивидуальных предпринимателей. В 2021 году 60 млн из этой суммы были легализованы через покупку недвижимости.