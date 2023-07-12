Блогер назвал идеальное место для отдыха в России

Трэвел-блогер съездил с супругой в Сочи и назвал идеальное с точки зрения сервиса и средств место для отдыха на территории РФ. Мнением об отдыхе он поделился в своих социальных сетях.

Блогер рассказал, что побывал в пансионате «Бургас» в Кудепсте, и был приятно удивлен уровню сервиса и чистоте в номерах. Как утверждает мужчина, даже в укромных и труднодоступных местах не было даже пыли, а номер был очень уютным. При пансионате также находился комфортный и охраняемый пляж.

Отдельно он похвалил питание. Несмотря на то, что меню оздоровительное, блогер отмечает, что кормят очень вкусно.

Персонал в пансионате относился к гостям обходительно по словам мужчины.