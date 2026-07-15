Блогер объездил 60 стран и назвал пять самых неприятных городов мира: от смога до британских завтраков

Блогер и самостоятельный путешественник Лукас Бранкатизано, посетивший более 60 стран, составил личный антирейтинг из пяти городов, куда не хотел бы возвращаться. Как пишет « Турпром », в список попали Нью-Дели, Леон, Ия на Санторини, Пномпень и Бенидорм.

Столица Индии утомила его смогом, непрерывными автомобильными сигналами, плотным движением и животными на улицах, хотя остальную страну он оценил положительно. Леон в Никарагуа оставил неприятные впечатления из-за жары, высокой влажности и ощущения небезопасности по вечерам. Пномпень запомнился как перенаселенный город с серой хаотичной застройкой, где путешественник не нашел ни интересных занятий, ни достопримечательностей. Ия на Санторини разочаровала летней духотой и толпами туристов с селфи-палками, гоняющихся за однотипными кадрами заката, ради которых, по мнению блогера, не обязательно лететь на остров. Испанский Бенидорм он раскритиковал за то, что заведения с английскими завтраками и обилие британских отдыхающих почти полностью вытеснили традиционную испанскую атмосферу.

Эксперт по Европе Анатолий Ковтун связал такие впечатления с чрезмерным туристическим потоком. По его оценке, раскрученные города постепенно превращаются в переполненные декорации и теряют первоначальный колорит, поэтому путешественникам советуют обращать внимание на менее популярные направления, где местная атмосфера пока сохранилась.