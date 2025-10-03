Блогер раскритиковал чай в пакетиках и нарезанную колбасу
Лебедев: надо покупать колбасу целиком, батоном
Фото: [Медиасток.рф]
Известный российский дизайнер и блогер поделился нестандартными рекомендациями относительно повседневных продуктов питания. Артемий Лебедев высказал категорическое неприятие современных форматов потребления чая и колбасных изделий. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на выпуск обзора новостей, доступном в соцсети.
Лебедев раскритиковал практику использования чайных пакетиков, описав технологический процесс их производства в саркастической манере. По его версии, для изготовления такого продукта применяются отходы чайного производства, которые затем помещаются в бумажные контейнеры с использованием клеящих веществ и металлических креплений.
Дизайнер также выразил недоумение по поводу популярности нарезанных колбасных изделий. Он призвал потребителей приобретать цельные батоны колбасы и самостоятельно заниматься их нарезкой. Такой подход, по мнению блогера, не требует значительных усилий, но позволяет получить более качественный продукт.
