Россиянам раскрыли неприятный факт про инжир и ос

Блогер рассказала подписчикам об удивительном факте про инжир и ос. Оказывается, что они неразрывно связаны друг с другом. Подробнее об этом в своем телеграм-канале написала девушка Мария с ником Маришель.

Популярная интернет-блогер раскрыла подписчикам удивительные детали о знакомом всем фрукте. По ее словам, инжир представляет собой не плод, а соцветие, и его опыление связано с необычной судьбой инжирных ос. Автор публикации объяснила, что существует два вида соцветий инжира — мужские и женские. В мужские соцветия самки ос проникают для откладывания яиц, после чего их потомство благополучно покидает растение, как пояснила Мария.

С женскими соцветиями ситуация складывается иначе. Оса может случайно забраться внутрь, перепутав их с мужскими. Как уточнила блогер, насекомое выполняет функцию опылителя, но оно уже не сможет оставить потомство. При этом в созревшем инжире не остается следов погибшего насекомого. Специальный фермент, содержащийся в растении, полностью растворяет остатки осы.

Ранее врач объяснила, кому можно есть инжир, а для кого он противопоказан.