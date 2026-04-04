«Объединились для помощи защитникам»: химкинский общественник Блинов плел на мастер-классе маскировочные сети

В субботу, 4 апреля, в городской библиотеке №3 состоялось значимое событие под названием «Патриотическая мастерская», сообщила администрация городского округа Химки.

По данным администрации, мероприятие организовали для поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. В рамках встречи прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей, которые отправят на передовую.

«Каждый может внести свой вклад в общее дело, помогая облегчить условия службы и повысить безопасность солдат на передовой», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

По информации администрации, гостями стали местные жители, объединившиеся для помощи защитникам Отечества. Готовые маскировочные сети, созданные участниками мастерской, будут направлены непосредственно в зону проведения СВО.

«Хочется выразить благодарность всем участникам за активное участие и поддержку данной инициативы. Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, что способствовало сплочению и укреплению патриотического духа», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В администрации проинформировали, что библиотека №3 продолжит проводить подобные акции, чтобы привлекать внимание общественности к важным социальным задачам и поддерживать военнослужащих в их нелегкой работе.

Ранее сообщалось, что волонтеры из Химок передали гуманитарную помощь в приграничные районы.