Эпидемия ударила по фермерам: владельцы подсобных хозяйств в Новосибирской области остались без скота

По информации издания, определить первый очаг, с которого начались эпидемиологические события в регионе в 2026 году, предстоит ветеринарным службам. Им нужно выяснить, откуда пришла инфекция: из корма, который неправильно хранился, с колес молоковозов, доставлявших молоко в соседние регионы, или, как говорят специалисты, «из земли» — там, где возбудитель ждал подходящих условий для распространения.

Это сложная и длительная процедура, называемая эпизоотическим расследованием. Специалисты отмечают, что морозная зима с температурами до -30 градусов в местах, где началась вспышка, позволяет исключить птиц, мух и гнус как возможных переносчиков.

Фермеры рассказали корреспонденту, что оставшись без скота, не могут обеспечивать свои семьи деньгами и продуктами питания собственного производства. Они просят компенсации, но пока данной вопрос решить не удается.

Ранее сообщалось, что тюменский фермер сам забил больных лейкозом коров и получил предупреждение.