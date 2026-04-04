Без воды, еды, в темной коробке — и так почти сутки: раненого котенка хотели отправить посылкой в Германию

В Австрии сотрудники одного из сортировочных центров при обработке посылок обнаружили живое животное — кота. Посылка предназначалась для отправки в Германию. Об этом случае проинформировала газета Krone, сообщила Лента.ру.

По информации издания, животное обнаружили случайно, что вызвало удивление у сотрудников. Котенок сам выскочил из коробки, где находился. В этой посылке ему пришлось бы провести больше суток — без воды и еды.

Позже установили, что кота отправил 20-летний парень. По данным издания, молодой человек сначала утверждал, что питомца у него украли. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что именно он сам положил животное в посылку.

По данным издания, суд признал владельца виновным в жестоком обращении с животным. Ему назначили наказание — шесть месяцев условного лишения свободы.

