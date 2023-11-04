Блогер Шабутдинов отправился на месяц и 13 суток в СИЗО по делу о восьми случаях мошенничества

Во время судебного заседания обвиняемый сразу по восьми эпизодам мошеннических действий блогер по-прежнему отказался признавать свою вину. Также Шабутдинов просил суд не отправлять его в СИЗО.

В ходе судебного заседания стало также известно, что блогер имеет двойное гражданство, ибо у Шабутдинова, как оказалось, есть паспорт Сент-Люсии — крошечного островного государства в Северной Америке.

Напомним, Шабутдинова подозревают в мошенничестве через продажи образовательных курсов. Прилетев в Россию из-за границы, он сразу поехал не домой, а в съемную квартиру. Именно там блогер и был задержан сотрудниками полиции.

Ранее бизнесмен из Свердловской подал в суд на блогера из-за 1,5 млн рублей. Мужчина несколько раз вкладывался в бизнесы Шабутдинова, а позже – решил инвестировать средства в один из его проектов в Екатеринбурге. СМИ сообщали, что бизнесмен перевел миллион рублей на счет жены местного предпринимателя. Итогом такой сделки должны были стать заработанные семь миллионов рублей, однако их мужчина так и не увидел.

На данный момент у Шабутдинова насчитывается 1,9 млн подписчиков в соцсети. Реклама с курсами регулярно попадается пользователям такой соцсети как «Вконтакте». 3 ноября Шабутдинов запланировал очередной старт своего курса.