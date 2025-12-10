Блогер Шульгин оценил блокировку Roblox как «жесткий сигнал» для индустрии

По его словам, с одной стороны, Roblox для миллионов подростков была не просто игрой, а целой вселенной для общения, творчества и даже обучения, где можно было пробовать себя в роли дизайнеров и программистов. Ее закрытие означает потерю важной социальной и развивающей среды для целого поколения.

Однако, как подчеркивает Шульгин, существует и другая, куда более весомая сторона медали — безопасность детей. Если утверждения Роскомнадзора о систематическом появлении на платформе экстремистского контента, пропаганды насилия и иных угроз соответствуют действительности, то бездействие было бы преступным. В ситуации, когда цифровое пространство становится полем для распространения опасных идей, приоритет защиты несовершеннолетних не может быть предметом компромисса.

По его мнению, текущая блокировка, какой бы радикальной она ни казалась, может быть воспринята как вынужденная временная мера. Она служит жестким сигналом не только создателям платформы, но и всему индустриальному сообществу о необходимости безупречной и эффективной модернизации. Итогом этого шага должен стать не просто запрет, а серьезный диалог о том, как совместить свободу творчества и общения в интернете с созданием по-настоящему безопасной цифровой среды для детей, где их развитие не будет омрачено угрозами из реального мира.

